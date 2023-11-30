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Тарасова о проверке россиян для ОИ: совершенно не по-человечески

Тарасова словами «пусть так, чем никак» высказалась о проверках россиян перед ОИ

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Андрей Александров/РИА «Новости»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на новость о том, что российских спортсменов будут проверять на соответствие критериям допуска до старта Олимпиады 2024 года в Париже и во время соревнований. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Пусть будет так, чем никак. Конечно, это совершенно не по-человечески. Если нас допустят до соревнований, то мы должны выступать по тем же правилам, что и остальные. Эту возможность надо оставить, нельзя это запрещать. Нужно помнить, что мы дисквалифицированы. Нам очень обидно из-за этого. Это абсолютно несправедливо и незаконно», — сказала Тарасова.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. Окончательное решение о допуске россиян на Олимпийские игры еще не принято.

Ранее в сборной России по боулингу оценили шансы на медали ОИ.

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