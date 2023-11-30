«Арсенал» разгромил соперника со счетом 6:0 в матче Лиги чемпионов

Лондонский «Арсенал» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов принимал на своем поле французский «Ланс» и одержал разгромную победу со счетом 6:0.

После первого тайма подопечные Микеля Артеты вели уже со счетом 5:0. Голами отметились Кай Хаверц, Габриэл Жезус, Букайо Сака, Габриэл Мартинелли и Мартин Эдегор. Стоит отметить, что Жезус, Сака и Мартинелли записали себе в актив еще по одной результативной передаче.

В самой концовке встречи англичане получили право на одиннадцатиметровый удар, который реализовал Жоржиньо.

После этой встречи «Арсенал» продолжает лидировать в турнирной таблице группы B. Англичане набрали 12 очков, проиграв всего один матч из пяти. Вторым идет ПСВ. Голландцы имеют на четыре очка меньше. «Ланс» остается с пятью очками на третьем месте.

В заключительном туре «Арсенал» сыграет с ПСВ. Обе команды уже обеспечили себе выход в весеннюю стадию Лиги чемпионов.

Ранее «Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Галатасараем», выигрывая со счетом 2:0.