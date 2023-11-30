Российский хоккеист клуба НХЛ — главный претендент на «Харт Трофи»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин лидирует в списке кандидатов на «Харт Трофи» — приза, вручаемого наиболее ценному игроку по результатам голосования Ассоциации журналистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает официальный сайт организации.

Россиянин в промежуточном голосовании опережает на четыре очка игрока «Бостон Брюинз» Давида Пастрняка, идущего вторым, и Куинна Хьюза из «Ванкувера» — на семь очков. В топ-5 главных претендентов на трофей входит еще один россиянин – нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров.

Всего в текущем сезоне Панарин принял участие в 20 матчах НХЛ, отметившись 11 заброшенными шайбами и 18 результативными передачами. Он является лучшим бомбардиром «Рейнджерс».

Лидирует в лиге по системе гол + пас Никита Кучеров. У него 15 заброшенных шайб и 22 результативных передачи. Вторым идет американец Ти Джей Миллер из «Ванкувера»(13+22). Тройку лидеров замыкает его одноклубник Хьюз Квинтон (8+25).

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