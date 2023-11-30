Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российский хоккеист клуба НХЛ — главный претендент на «Харт Трофи»

Игрок «Рейнджерс» Панарин является главным претендентом на «Харт Трофи»

close
100%
Kyle Ross-USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин лидирует в списке кандидатов на «Харт Трофи» — приза, вручаемого наиболее ценному игроку по результатам голосования Ассоциации журналистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает официальный сайт организации.

Россиянин в промежуточном голосовании опережает на четыре очка игрока «Бостон Брюинз» Давида Пастрняка, идущего вторым, и Куинна Хьюза из «Ванкувера» — на семь очков. В топ-5 главных претендентов на трофей входит еще один россиянин – нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров.

Всего в текущем сезоне Панарин принял участие в 20 матчах НХЛ, отметившись 11 заброшенными шайбами и 18 результативными передачами. Он является лучшим бомбардиром «Рейнджерс».

Лидирует в лиге по системе гол + пас Никита Кучеров. У него 15 заброшенных шайб и 22 результативных передачи. Вторым идет американец Ти Джей Миллер из «Ванкувера»(13+22). Тройку лидеров замыкает его одноклубник Хьюз Квинтон (8+25).

Ранее Гашек заявил, что осуждает не только российских хоккеистов, но и НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий