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В «Зените» заявили, что состав клуба пополнят 20 футболистов

Тренер «Зенита» Семак: по слухам, клуб должны пополнить человек 20

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Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что, по слухам, команду должны пополнить человек 20, передает «Чемпионат».

«По поводу трансферных новостей — человек 20 должны пополнить «Зенит». Слухов много, но не нужно их комментировать. Почему? Потому что тогда надо каждый слух комментировать», — сказал Семак.

В первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Зенит» на выезде уступил московскому «Динамо».

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Федор Смолов. Он отличился на 74-й минуте. На 69-й минуте матча футболист «Динамо» Хорхе Карраскаль был удален за вторую желтую карточку.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

Ответный матч будет сыгран в марте 2024 года.

Действующим победителем Кубка России является ЦСКА, который в финале обыграл «Краснодар». Судьба матча решилась в серии пенальти.

Ранее московский «Спартак» назвали красной тряпкой для всей России.

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