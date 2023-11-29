Бывший футболист «Спартака» рассказал, за кого он в конфликте Абаскаля и Соболева

Знаменитый в прошлом российский футболист Максим Деменко, выступавший в том числе и за московский «Спартак», в комментарии для «Газеты.Ru» прокомментировал трудности во взаимоотношениях главного тренера команды с нападающим красно-белых Александром Соболевым. При этом Деменко рассказал, что понимает испанского специалиста.

«Есть какие-то моменты явно. Но у Абаскаля есть отношение, как и у любого тренера, к каким-то дисциплинарным моментам в команде. Все-таки с Соболевым, уверен, были разговоры по поводу этих задержек при приходе на завтрак и так далее. Эта ситуация показывает нам, что Абаскаль говорит своим ребятам: если не будет дисциплины, наступит хаос. В этом я его поддерживаю как тренера, потому что любой футболист, становясь тренером, пересматривает какие-то вещи», — подчеркнул Деменко.

Александр Соболев выходил в старте в двух последних матчах «Спартака» — против «Балтики» в чемпионате (2:1) и с «Оренбургом» в Кубке страны (0:1), однако до того остался в запасе в игре РПЛ против «Локомотива» (1:1), а затем вышел на последние четыре минуты в другом матче Премьер-лиги против «Ростова» (2:1). По поступавшей из «Спартака» информации, у Соболева и Абаскаля были трения из-за поведения футболиста.

Ранее бывшего игрока «Спартака» уволили с поста тренера клуба Первой лиги.