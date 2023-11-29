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Украинские спортсмены не возвращаются из зарубежных поездок

Министр спорта Украины Бедный: иногда спортсмены не возвращаются в страну

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УНИАН

Исполняющий обязанности министра спорта и молодежи Украины Матвей Бедный рассказал, что некоторые спортсмены отказываются возвращаться в страну из зарубежных поездок, передает Le Monde.

«Есть случаи, когда, к сожалению, выехала сборная по одному виду спорта — и они просто все разбежались. И говорят, что не вернутся. Я не буду говорить, какой это вид спорта», — сказал Бедный.

Также Бедный отметил, что иногда у спортсменов есть основания, чтобы остаться за границей.

«Есть человек, который получил травму и просто лечится, там длительный процесс. Мы знаем, где он. Понимаем, что там хорошие врачи, страховка», — добавил он.

12 октября МОК объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

Ранее министр спорта Украины Вадим Гутцайт подал в отставку.

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