Поражение «Спартака» от «Оренбурга» отказались назвать трагедией

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в комментарии «Газете.Ru» поделился размышлениями о поражении красно-белых в первом матче четвертьфинала Российской премьер-лиги (РПЛ) от «Оренбурга» и заявил, что его разочаровала игра столичной команды в первом тайме.

«Результат не разочаровал. В кубковом противостоянии из двух раундов один мяч на выезде... Никакой трагедии здесь нет. Но качество игры, особенно в первом тайме, было очень плохим, явно проиграли «Оренбургу». Во втором тайме после удаления все-таки мобилизовались, вышли играть с полной самоотдачей и проявили неплохой характер. Даже могли и сравнять. Когда нет поставленной игры у команды, играть на выезде против любого соперника — очень сложно. Да и не только на выезде. Поэтому надо играть с полной самоотдачей, полной концентрацией. Как с «Балтикой» было. Когда нет поставленной игры, приходится включать большие усилия, самоотдачу, бойцовские качества. Иначе результата не добиться», — заявил Гладилин.

Единственный мяч забил Николай Титков. Он на десятой минуте реализовал пенальти. На 40-й минуте встречи был удален футболист красно-белых Олег Рябчук.

Ответный матч будет сыгран в марте 2024 года.

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА, который в финале обыграл «Краснодар». Судьба матча решилась в серии пенальти. «Спартак» в последний раз выигрывал Кубок России в сезоне-2021/22. На счету «Оренбурга» нет трофеев.

Ранее бывшего игрока «Спартака» уволили с поста тренера клуба Первой лиги.