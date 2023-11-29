На Роналду подали в суд в США

На португальского полузащитника «Аль-Насра» Криштиану Роналду подали коллективный иск в окружной суд Флориды (США). Об этом сообщает Coin Telegraph.

Игрок «Аль-Насра» рекламировал криптовалютную биржу Binance. Как сообщает издание, в иске, поданном 27 ноября в окружной суд США во Флориде, утверждается, что Роналду «продвигал, помогал и/или активно участвовал в предложении и продаже незарегистрированных ценных бумаг в координации с Binance».

В 2022 году португалец заключил с Binance многолетнее сотрудничество, в рамках которого была создана серия его собственных NFT-токенов. Сторона обвинения настаивает на том, что платформа привлекла инвестиции в незарегистрированные ценные бумаги, что привело к убыткам с их стороны.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год.

В минувшем сезоне он провел в чемпионате Саудовской Аравии 16 матчей, отметившись 14 забитыми мячами и двумя результативными передачами. 12 августа Роналду завоевал первый трофей в составе «Аль-Насра» — Кубок арабских чемпионов.

Ранее сообщалось, что Месси отписался в соцсетях от игрока сборной Аргентины, который поддерживает Роналду.