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Глава махачкалинского «Динамо» Гаджиев рассказал о разногласиях с Бердыевым

Гаджиев о конфликтах с Бердыевым: ну бутылками мы друг в друга не швыряемся

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, как происходит процесс подготовки команды в сезоне. Его слова передает Metaratings.

«Если говорить про работу с Бердыевым, то это творческий процесс, в котором могут возникнуть те или иные разногласия, как и в любом другом творческом процессе. А по поводу игры и подготовки куда деться от разногласий? Если здесь не будет разных взглядов, то что в этом хорошего? Возникают ли у нас конфликты на этой почве? Ну бутылками мы друг в друга не швыряемся, грубостей тоже не говорим», — сказал Гаджиев.

Бердыев возглавил «Динамо» в июле 2023 года. Специалист больших успехов достиг, работая в казанском «Рубине». Под его руководством клуб дважды стал чемпионом России и выиграл Кубок страны.

После 20 матчей Первой лиги «Динамо», набрав 37 очков, возглавляет турнирную таблицу. На одно очко меньше у подмосковных «Химок», на два — у «Акрона». Следующий матч махачкалинцы проведут против «Сокола» в марте 2024 года.

Ранее сообщалось, что бывшего игрока «Спартака» уволили с поста тренера клуба Первой лиги.

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