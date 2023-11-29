Бразильская модель Бьянкарди сообщила о разрыве отношений с Неймаром

Бразильская модель Бруна Бьянкарди в своих социальных сетях сообщила о расставании с бразильским нападающим «Аль-Хиляля» Неймаром.

«Это личное дело, но поскольку каждый день со мной связывают новости, предположения и шутки, я сообщаю вам, что на данный момент я не состою в отношениях. Мы являемся родителями Мэви, и это все, что нас связывает. Надеюсь, личных новостей станет меньше, спасибо», — написала Бьянкарди.

Об отношениях с Бруной Бьянкарди спортсмен рассказал в 2022 году. Известно, что девушка футболиста построила карьеру в качестве модели и инфлюенсера. Она сотрудничала с брендами Louis Vuitton, Off-White и Balmain. Пара расставалась летом 2022 года, но затем снова сходилась. В апреле молодые люди стали родителями малышки. После рождения ребенка, по сообщениям СМИ, Неймар не прекратил вести ночной образ жизни. Также отмечалось, что футболист был несколько раз заподозрен в измене.

Бразильский форвард перешел в «Аль-Хиляль» из французского «Пари Сен-Жермен» летом 2023 года за €90 млн. Всего он успел провести пять игр и забить один мяч за новую команду. До этого он выступал за испанскую «Барселону».

18 октября Неймар получил травму колена в матче за сборную Бразилии с Уругваем. Ожидается, что он будет восстанавливаться десять месяцев.

Ранее Месси обвинили в измене жене.