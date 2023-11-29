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Российский игрок клуба НХЛ едва не спровоцировал массовую драку после силового приема

Кучеров жестко толкнул игрока «Аризоны» на борт и спровоцировал потасовку

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Paul Sancya/AP

В третьем периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Аризона Койотс» принимала на своем льду «Тампу-Бэй Лайтнинг». Во время третьего периода чуть не завязалась массовая драка.

За минуту до конца основного времени матча российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров провел грубый прием против канадского защитника «Койотс» Шона Дурзи. Россиянин толкнул соперника в борт, сбив с ног. Это спровоцировало потасовку нескольких игроков обеих команд, что едва не привело к массовой драке. За силовой прием Кучеров был наказан двухминутным штрафом. Россиянин был крайне недоволен решением судьи и чуть не устроил погром на скамейке штрафников.

Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Кучеров отметился в роли ассистента в эпизоде с заброшенной шайбой своей команды.

Кучеров возглавляет гонку лучших бомбардиров текущего сезона НХЛ. На счету российского форварда 15 заброшенных шайб и 22 результативные передачи в 22 играх.

В прошлом сезоне Кучеров стал четвертым (30+82) в регулярном чемпионате НХЛ по количеству набранных очков, уступив только Давиду Пастрняку (113 очков), Леону Драйзайтлю (129 очков) и Коннору Макдэвиду (153 очка).

Ранее сообщалось, что гол Малкина не помог «Питтсбургу» победить «Нэшвилл» в матче НХЛ.

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