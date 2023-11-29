Определились 10 участников плей-офф Лиги чемпионов

28 ноября состоялись матчи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. По итогам игрового дня четыре команды гарантировали себе место в плей-офф Лиги чемпионов.

В матчах навылет зрители точно увидят мадридский «Атлетико», «Барселону», дортмундскую «Боруссию», «Лацио», «Манчестер Сити», «Баварию», «Интер», «Реал Сосьедад», мадридский «Реал» и «РБ Лейпциг».

28 ноября «Лацио» одержало победу над «Селтиком» (2:0), «Шахтер» обыграл «Антверпен» (1:0), «Барселона» была сильнее «Порту» (2:1), «Манчестер Сити» победил «Лейпциг» (3:2), дортмундская «Боруссия» увезла с домашнего стадиона «Милана» три очка (3:1), «Пари Сен-Жермен» сыграл вничью с «Ньюкасл Юнайтед» (1:1), «Фейноорд» потерпел поражение от «Атлетико» (1:3), а «Црвена Звезда» проиграла «Янг Бойз» (0:2).

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити», который в финале одержал победу над «Интером». Отметим, что «Ман Сити» впервые в истории завоевал трофей главного европейского клубного турнира.

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