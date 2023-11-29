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Стала известна зарплата американского новичка «Ак Барса»

«Спорт-Экспресс»: зарплата Миллера в «Ак Барсе» составит 7 млн рублей в год

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Защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барса» Митчелл Миллер будет зарабатывать в казанской команде 7 миллионов рублей в год. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Митчелл Миллер расторг контракт со словацким клубом «Липтовски-Микулаш». Миллер получил предложение от казанского «Ак Барса». В словацком клубе пошли навстречу защитнику и расторгли с ним контракт. Американец выступал за «Липтовски-Микулаш» с лета 2023 года. В текущем розыгрыше чемпионата Словакии защитник провел 19 матчей и набрал 29 очков (6+23).

В 2020 году клуб «Аризона Койотс» выбрал Миллера на драфте молодых игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). После инцидента с чернокожим одноклассником выбор «Аризоны» был аннулирован.

«Ак Барс» располагается на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, заработав 44 очка в 36 матчах.

Ранее Миллер заявил, что его аннулировали в американских лигах.

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