Стала известна зарплата американского новичка «Ак Барса»

Защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барса» Митчелл Миллер будет зарабатывать в казанской команде 7 миллионов рублей в год. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Митчелл Миллер расторг контракт со словацким клубом «Липтовски-Микулаш». Миллер получил предложение от казанского «Ак Барса». В словацком клубе пошли навстречу защитнику и расторгли с ним контракт. Американец выступал за «Липтовски-Микулаш» с лета 2023 года. В текущем розыгрыше чемпионата Словакии защитник провел 19 матчей и набрал 29 очков (6+23).

В 2020 году клуб «Аризона Койотс» выбрал Миллера на драфте молодых игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). После инцидента с чернокожим одноклассником выбор «Аризоны» был аннулирован.

«Ак Барс» располагается на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, заработав 44 очка в 36 матчах.

Ранее Миллер заявил, что его аннулировали в американских лигах.