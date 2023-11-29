Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Барселона» одержала волевую победу над «Порту» в Лиге чемпионов

Голы Канселу и Феликса помогли «Барселоне» победить «Порту» в Лиге чемпионов

close
100%
Ahmed Yosri/Reuters

Состоялся матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Барселона» принимала «Порту». Встреча, прошедшая на стадионе «Олимпико» в Барселоне, завершилась победой каталонской команды со счетом 2:1.

На 30-й минуте счет в матче открыл ветеран «Порту» Пепе. На 32-й минуте счет сравнял футболист «Барселоны» Жоау Канселу. Форвард хозяйской команды Жоау Феликс вывел «Барсу» вперед на 57-й минуте.

Таким образом, «Барселона» возглавляет турнирную таблицу группы H, имея в активе 12 очков после пяти матчей. «Порту» находится на второй позиции, заработав девять баллов. Тройку лучших замыкает «Шахтер», у которого в копилке также девять очков.

«Барселона» в следующем туре сыграет с не набравшим очков «Антверпеном». Матч пройдет 13 декабря. Стартовый свисток запланирован на 23:00 по московскому времени. В этот же день «Шахтер» проведет встречу с «Порту». Игра начнется также в 23:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может уволить Хави в случае потери очков в матче с «Порту».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий