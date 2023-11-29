«Барселона» одержала волевую победу над «Порту» в Лиге чемпионов

Состоялся матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Барселона» принимала «Порту». Встреча, прошедшая на стадионе «Олимпико» в Барселоне, завершилась победой каталонской команды со счетом 2:1.

На 30-й минуте счет в матче открыл ветеран «Порту» Пепе. На 32-й минуте счет сравнял футболист «Барселоны» Жоау Канселу. Форвард хозяйской команды Жоау Феликс вывел «Барсу» вперед на 57-й минуте.

Таким образом, «Барселона» возглавляет турнирную таблицу группы H, имея в активе 12 очков после пяти матчей. «Порту» находится на второй позиции, заработав девять баллов. Тройку лучших замыкает «Шахтер», у которого в копилке также девять очков.

«Барселона» в следующем туре сыграет с не набравшим очков «Антверпеном». Матч пройдет 13 декабря. Стартовый свисток запланирован на 23:00 по московскому времени. В этот же день «Шахтер» проведет встречу с «Порту». Игра начнется также в 23:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может уволить Хави в случае потери очков в матче с «Порту».