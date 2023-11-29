«Я думал, он таких слов не знает»: Бышовец отреагировал на ругань тренера «Локомотива»

Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец прокомментировал нецензурное высказывание наставника «железнодорожников» Михаила Галактионова в адрес арбитров после матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов». Слова Бышовца передает «Евро-Футбол.Ру».

«Проигрывать на последних секундах — это всегда удар ниже пояса относительно почти решенного результата. Можно говорить о срыве, но остальное мне трудно оценивать. Галактионов очень интеллигентно выглядит. Я думал, он таких слов не знает. Сказал в сердцах, себя трудно сдерживать в таких случаях», — сказал Бышовец.

Галактионов после игры в микст-зоне позволил себе нецензурную брань, говоря о работе судей.

На 30-й минуте счет в матче открыл игрок «Локомотива» Сергей Пиняев. Через две минуты счет сравнял футболист самарской команды Фернандо Костанца. Во втором тайме дублем отметился полузащитник «железнодорожников» Рифат Жемалетдинов. Он отличился на 62-й и 84-й минутах. В добавленное ко второму тайму время игрок самарцев Владимир Писарский забил второй мяч, а на 100-й минуте форвард «Крыльев» Бенхамин Гарре реализовал пенальти и установил окончательный счет.

«Локомотив» находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков в 16 матчах. «Крылья Советов» располагаются на третьей позиции, заработав 26 баллов. Лидером чемпионата является «Краснодар», в активе которого 32 очка после 15 проведенных матчей.

Ранее комментатор Геннадий Орлов подверг критике тренера «Локомотива» Галактионова за мат в прямом эфире.