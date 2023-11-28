Российская гимнастка выложила фото в купальнике

Олимпийская чемпионка 2020 года по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова опубликовала в сториз Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию с отдыха.

На снимке 23-летняя спортсменка позирует в купальнике. Ее волосы распущены.

В Токио Мельникова завоевала золотую олимпийскую медаль в командном первенстве, а также стала бронзовой призеркой в личном многоборье и в вольных упражнениях. На Играх в 2016 году гимнастка завоевала в командном первенстве серебро. За свою карьеру Мельникова выиграла золото чемпионата мира — 2021 в многоборье, дважды завоевывала серебряные медали на мировых первенствах.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований.

Международная федерация гимнастики (FIG) в июле сообщила о допуске спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

Ранее российская гимнастка опубликовала фото в платье на берегу океана.