Траньков заявил, что без международных турниров фигуристам тяжело расти

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков заявил, что спортсменам сложно расти без участия в международных соревнованиях. Его слова передает РБК.

«Безусловно, без международных стартов сложно расти и развиваться. Мотивация всегда приходит с соревнованиями, турниры у нас есть, хоть пока и внутри страны. Этого, конечно, не хватает, но остается только ждать. Все хотят выходить, побеждать и зарабатывать призовые», — сказал Траньков.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. Некоторые федерации предлагают россиянам подписать декларации о нейтральности для участия в турнирах.

Ранее выступавшая против поездки на Олимпиаду лыжница заявила о желании поехать на ОИ-2026.