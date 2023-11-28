Футболист «Спартака» объявил, что готов пойти на понижение зарплаты

Полузащитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич заявил, что готов пойти на понижение зарплаты при переходе в европейский клуб. Слова Хлусевича передает «Спорт-Экспресс».

«Всю жизнь играл в футбол не ради денег. Могу честно сказать: если поступит хорошее предложение от топ-клуба — поеду и на меньшие деньги, чем зарабатываю в «Спартаке». Поиграть в Европе — мечта! Но при этом я обожаю «Спартак», влюблен в этот клуб, его болельщиков», — сказал Хлусевич.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Хлусевич принял участие в 12 матчах, в которых ему удалось забить три мяча. Он выступает за «Спартак» с января 2022 года. Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Хлусевича составляет €5 млн.

Ранее иностранный тренер заявил, что матч «Балтика» — «Спартак» надо было отменить.