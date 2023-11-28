«Эмоции берут верх»: игрока «Краснодара» оправдали за непристойный жест

Бывший футболист московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин в комментарии «Газете.Ru» заявил, что не увидел злого умысла в непристойном жесте, который показал игрок «Краснодара» Джон Кордоба судьбе в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом», и объяснил его действия эмоциями.

«Да нет, никакого осознанного там не было, конечно, это просто эмоции. Ты являлся фаворитом, везде был лидером, очков было больше всех, но теперь этот гандикап ликвидирован, и ты уже на втором месте. Эмоции берут верх, теперь предстоят тяжелые игры, ты проигрываешь... Все это накладывается. Ему хотелось отрицательные эмоции от проигрыша выплеснуть. Отсюда этот непристойный жест и произошел, за который, скорее всего, будет дисквалификация», — заявил Масалитин.

Кордоба был удален после финального свистка матча с «Уралом» за неприличный жест в адрес судьи. После матча он попытался попасть в судейскую комнату, чтобы понять, за что его удалили. Он на повышенных тонах, но без оскорблений спрашивал: «За что вы так поступили с моей командой?» Сотрудники «Урала» с помощью переводчика «Краснодара» не дали ему попасть в судейскую. После уговоров представителей обоих клубов футболист успокоился и прошел в раздевалку.

26 ноября «Краснодар» сенсационно уступил «Уралу» в матче 16-го тура РПЛ со счетом 1:3. Голами в составе победителей отметились Эмерсон, Егорычев и Каштанов. Кордоба забил единственный мяч гостей.

После 16 туров «Краснодар», набрав 32 очка, сместился с первого на вторую позицию в турнирной таблице. «Зенит» вышел на первое место благодаря разгромной победе над «Сочи» 3:0.

Ранее юрист объяснил, почему игрок «Краснодара» не избежит дисквалификации за непристойный жест.