Формат Кубка России по футболу назвали безобразием

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал формат Кубка России, передает RT.

«Мне очень не нравится нынешний формат Кубка России. Есть два матча в раунде плей-офф, но если команда проиграла, то она должна вылетать. Во времена СССР так и было. Нигде в мире нет такого безобразия, как у нас», — сказал Пономарев.

Второй сезон подряд в Кубке России присутствуют «Путь РПЛ» и «Путь регионов». В «Путь регионов» на стадии плей-офф попадают и команды, вылетающие из «Пути РПЛ».

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в решающем матче обыграл в серии пенальти «Краснодар».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские арбитры, ранее работавшие на матчах еврокубков, также перестали получать назначения на матчи.

Российские клубы с февраля 2022 года не принимали участие в еврокубках, а сборная России последний раз играла в отборе к чемпионату мира — 2022.

Ранее легенда сборной СССР предложил ввести в РПЛ строгий лимит на легионеров.