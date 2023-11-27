Тренер «Краснодара» Ивич заявил, что имеет два вопроса к судьям

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич остался недоволен судейством в матче против «Урала». Об этом он заявил «Матч ТВ».

«Как возможна ситуация, которая была с Олусегуном в начале второго тайма? Почему это не был фол? Также я хочу, чтобы мне кто‑то объяснил, почему за фол на Кокшарове не был назначен пенальти. Это два вопроса, на которые я хотел бы получить ответ. В матче с «Уралом» было много моментов, когда арбитр не фиксировал фолы против футболистов «Краснодара», — сказал Ивич.

26 ноября «Краснодар» сенсационно уступил «Уралу» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:3. Голами в составе победителей отметились Эмерсон, Егорычев и Каштанов. Кордоба забил единственный мяч гостей. После финального свистка колумбиец был удален за неприличный жест в адрес судьи.

После 16 туров «Краснодар», набрав 32 очка, сместился с первого на вторую позицию в турнирной таблице. «Зенит» вышел на первое место благодаря разгромной победе над «Сочи» 3:0. Тройку лидеров замыкает «Динамо».

Ранее экс-игрок «Зенита» заявил, что хочет, чтобы «Краснодар» стал чемпионом.