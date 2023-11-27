В ЦСКА ответили на слова главы «Зенита» об «укрощении коней»

Защитник сборной России и ЦСКА Игорь Дивеев отреагировал на слова председателя правления петербургского футбольного клуба «Зенит» Александра Медведева о красно-синем обществе. Его слова передает РИА Новости.

«Он болеет за «Зенит», пускай болеет. А мы болеем за наш клуб, за ЦСКА, мы всегда будем поддерживать команду, в какой бы ситуации она ни была, будь это поражение или ничья. Все равно надо болеть и поддерживать все команды — женскую, хоккейную, нас», — сказал Дивеев.

Медведев заявил, что «Зенит» укротил коней. Эти слова он произнес после победы женской команды из Санкт-Петербурга над ЦСКА в матче Суперлиги. Медведев ранее после победы хоккейного СКА над «Спартаком» произнес фразу «Страна без мяса».

После 16 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА идет на шестом месте (26 очков). После 16 туров «Краснодар», набрав 32 очка, сместился с первого на вторую позицию в турнирной таблице. «Зенит» вышел на первое место благодаря разгромной победе над «Сочи» 3:0. Тройку замыкает «Динамо».

Ранее экс-игрок «Зенита» заявил, что хочет, чтобы «Краснодар» стал чемпионом.