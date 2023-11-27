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Российский футбольный арбитр получил назначение на матч иностранных команд

Судья Карасев рассудит матч с участием Роналду и Малкома

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Российский футбольный арбитр Сергей Карасев будет обслуживать матч 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между «Аль-Хилялем» и «Аль-Насром». Об этом сообщает Al-Jazeera.

Встреча между этими командами пройдет в пятницу, 1 декабря. Начало матча в 21:00 по московскому времени.

После 14 туров «Аль-Хиляль», за который выступает бывший полузащитник «Зенита» Малком, набрал 38 очков и расположился на первом месте. «Аль-Наср» во главе с португальцем Криштиану Роналду идет вторым, имея в своем активе на четыре очка меньше.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские арбитры, ранее работавшие на матчах еврокубков, также перестали получать назначения на матчи.

Российские клубы с февраля 2022 года не принимали участие в еврокубках, а сборная России последний раз играла в отборе к чемпионату мира — 2022.

Ранее сообщалось, что игрока «Краснодара» удалили после матча за неприличный жест в адрес судьи.

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