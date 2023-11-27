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Экс-тренер «Вашингтона» рассказал, о чем попросил Овечкина перед победой в Кубке Стэнли

Экс-тренер «Вашингтона» Тротц вспомнил о просьбе для Овечкина из-за Кубка Стэнли

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Бывший главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц в материале издания The Athletic вспомнил, как Александр Овечкин переживал неудачи перед своим главным соперником — форвардом «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, и рассказал о своей просьбе перед победой в Кубке Стэнли.

К 2018 году канадский хоккеист вместе с командой трижды брал Кубок Стэнли, а в плей-офф «Питтсбург» оказывался сильнее «Вашингтона». Тротц признался, что предвидел, что в победном для «Кэпиталз» сезоне также пройдет это противостояние, поэтому обратился к Овечкину с просьбой.

«Пойди и пересмотри все те серии с «Питтсбургом. Посмотри, как Кросби играет в каждом матче. Мы не можем победить — невозможно справиться с этим, только забивая голы», — сказал тогда специалист.

Из-за локаута Овечкин и Кросби дебютировали в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в одном сезоне — в чемпионате-2005/06. 38-летний россиянин набрал за карьеру 1497 (827+670) очков в 1364 играх в НХЛ. 36-летний канадец отметился 1526 (563+963) результативными баллами в 1210 матчах.

В текущем сезоне Овечкин провел в НХЛ 17 матчей, отметившись пятью заброшенными шайбами и семью результативными передачами. Отставание россиянина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб, составляет теперь 67 шайб. 28 ноября «Вашингтон» сыграет с «Сан-Хосе».

Ранее Малкин рассказал, что для Овечкина важнее хоккея.

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