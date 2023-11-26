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Авербух не стал связывать свое возвращение из США в Россию с патриотизмом

Авербух о возвращении в Россию из США: это не был патриотический жест

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Dmitry Golubovich/Global Look Press

Хореограф и продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух рассказал, почему принял решение вернуться в Россию из США. Его слова передает РИА Новости.

«По окончании карьеры мы тренировались в США, и я принял решение вернуться в Россию. Не говорю, что это был патриотический жест. Я понимал, что здесь у меня свободный рынок, мог делать то, что не мог показать там.

В итоге начал строить бизнес, слава богу, за мной никто не бегал в кожаных куртках, но в кабинетах танцевал, объясняя, что такое ледовые шоу», — сказал Авербух.

Авербух вместе со своей партнершей Ириной Лобачевой является серебряным призером Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити в спортивных танцах. В 1995 году они переехали в США, где жили и тренировались вплоть до Олимпиады. Также Лобачева и Авербух стали чемпионами мира в 2002 году и чемпионами Европы в 2003.

В 2004 году Авербух организовал собственное шоу на льду — проект «Ледовая Симфония». В 2010 году состоялась премьера первого оригинального Российского мюзикла на льду «Огни большого города», в постановке Ильи Авербуха.

Ранее сообщалось, что Валиева выиграла этап Гран-при России в Москве.

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