Авербух рассказал о «чудовищном» случае из детства

Хореограф и продюсер Илья Авербух рассказал на форуме «Грани личного бренда», как начал заниматься фигурным катанием. Его слова приводит РИА Новости.

«Я был обычным мальчиком, которого мама приговорила заниматься фигурным катанием еще до рождения. Меня никто не спрашивал. Я не хотел, но сказать боялся. И когда я пришел на каток, меня практически отчисляли из каждой группы.

Мама тогда решила, что будет моим тренером и докажет всем, что у нее талантливый мальчик. Очень по-женски. От большой любви она сшила мне комбинезон, но вершиной было другое — она вышила бисером мои инициалы.

И вот — маленький мальчик с грустными глазами, а на груди у него инициалы ИА. Это было чудовищно. На мое спасение, соседу стало меня жалко, и можно сказать, что по блату меня взяли в группу. Но мама контроль не отпустила. Она уволилась с работы. Тут про лидерство говорить нечего, тут выжить надо было», — рассказал экс-фигурист.

49‑летний Авербух является серебряным призером Олимпийских игр — 2002 в Солт‑Лейк‑Сити, чемпионом мира 2002 года, чемпионом Европы 2003 года, победителем финала Гран‑при 2003 года.

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