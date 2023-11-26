Ляйсан Утяшева призналась, что врачи угрожали ампутировать ей ногу

Бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева рассказала на форуме «Грани личного бренда», что могла лишиться ноги во время спортивной карьеры из-за полученной травмы. Ее слова приводит РИА Новости.

«Здесь нет олимпийской медали и абсолютной чемпионки мира, но я получила гораздо больше и юные гимнастки получили мой негативный опыт: за что-то цепляться ногами, руками и вопреки. У моей травмы были предупреждения, и медалей бы было больше и элементов, которые я бы придумала. Нога заболела на чемпионате мира, но я боялаcь признатьcя тренеру, потому что огромная cкамейка запаcных, и ты цепляешьcя за эту возможноcть руками и ногами. Я вcтавала ночью и ощущала боль. Дошло до того, что немцы cказали, что только ампутация. Это меня научило быть разумной», — заявила спортсменка.

Утяшева является двукратной чемпионкой Европы по художественной гимнастике (команда). С 2002 года она тренировалась под руководством Ирины Винер и Веры Шаталиной. В 2006 году Утяшева повредила колено и завершила профессиональную карьеру.

25 ноября 2012 года девушка вышла замуж за актера и шоумена Павла Волю. 14 мая 2013 года в Майами родила сына Роберта, 5 мая 2015 родила дочь Софию.

Ранее в Канаде отстранили от работы олимпийскую чемпионку в составе сборной СССР.