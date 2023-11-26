В Италии назвали худших российских футболистов, выступавших в Серии А

Итальянский журналист Corriere dello Sport Массимилиано Мартини назвал худших российских футболистов, которые выступали в Серии А. Своим мнением он поделился со Sport24.

«Запомнились ли худшие футболисты из России? Нигматуллин и Кокорин. Первый сыграл один матч в чемпионате Италии, где пропустил три мяча, после чего настал конец его карьеры в Италии.

У Кокорина есть «Золотая урна» — приз худшему трансферу сезона в Серии А. Это один из самых провальных переходов в истории «Фиорентины», — заявил журналист.

Вратарь Русла Нигматуллин выступал в Италии за клуб «Эллас Верона» (2002) и «Салернитану» (2004-2005).

Кокорин перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака» зимой 2021 года. После сезона в аренде в кипрском «Арисе» летом 2023 года он вернулся в состав итальянской команды. В сентябре клубы вновь заключили соглашение по 32-летнему нападающему, который проведет второй сезон на Кипре. К лету 2024 года срок действия его контракта с «Фиорентиной» истечет.

Ранее легенда «Спартака» назвал зарплаты российских футболистов завышенными.