Легенда «Спартака» назвал зарплаты российских футболистов завышенными

Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев в комментарии «РБ Спорт» заявил, у российских футболистов завышенные зарплаты .

«Трудно сказать, уехал бы я за границу, если бы тогда в нашем футболе были зарплаты, как сейчас. Тогда каждый решал сам. Завышенные ли сейчас зарплаты у российских игроков? Да, завышенные», — заявил легенда красно-белых.

Сайт Capology опубликовал приблизительные данные о том, сколько каждый клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) суммарно тратит на зарплату футболистам в текущем сезоне.

По данным сайта, больше всех в чемпионате на зарплаты игрокам тратит петербургский «Зенит» — €32,54 млн. Далее идет «Спартак», годовой фонд заработной платы которого оценивается в €30,07 млн, и столичное «Динамо» (€26,62 млн).

В топ-10 попали московские «Локомотив» (€22,39 млн) и ЦСКА (€22,2 млн), «Краснодар» (€20,34 млн), «Сочи» (€16,12 млн), казанский «Рубин» (€15,83 млн), «Ростов» (€15,38 млн) и грозненский «Ахмат» (€13,39 млн).

Ранее российских футболистов осудили за отсутствие желания помогать армии.