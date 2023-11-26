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Форвард «Балтики» пошутил про свой полет в сугроб в матче со «Спартаком»

Гузина назвал прыжок в сугроб самым запоминающимся моментом игры со «Спартаком»

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Боснийский футболист калининградской «Балтики» Гедеон Гузина заявил, что его празднование отмененного гола в матче с московским «Спартаком» стало для него самым запоминающимся моментом встречи. Его слова приводит «Матч ТВ».

«К cожалению, мой полет в cугроб — cамый запоминающийcя момент матча. Думал, что гол заcчитали, принеc очко, радовалcя и не cмотрел на лайнcмена.

Cамый cнежный матч в моей карьере? Уже играл так в детcтве. Уже тогда готовилcя к Роccии. При такой погоде надо играть проще. Мы пыталиcь, хотели, в два‑три каcания макcимум.

Многие говорят, что не было видно мяч? Не было видно, да. Он терялся в снегу. Игроков «Спартака»-то терял (смеется)», — заявил форвард.

Матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Балтика» — «Спартак» прошел 25 ноября в Калининграде и завершилась победой гостей со счетом 2:0. Гузина на 83‑й минуте забил мяч и от радости прыгнул в сугроб, который образовался за воротами московской команды. Однако позже арбитры отменили гол из‑за офсайда.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место, набрав 27 очков. «Балтика» располагается на 14-м месте, имея в активе 12 баллов.

Ранее «Спартак» сделал официальное заявление из-за матча с «Балтикой».

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