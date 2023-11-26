Абаскаль одним словом описал победу «Спартака» над «Балтикой»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль в прямом эфире «Матч ТВ» поделился эмоциями после победы над калининградской «Балтикой» в 16-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) и отметил, что исход матча предопределили решительность и концентрация.

«Я горжусь ребятами. То слово, которое описывает мое состояние, — гордость. В тех условиях, которые были, они показали характер и добились победы. Они показали сердце, потому что в таких матчах можно выиграть только благодаря волевым качествам, я этому очень рад», — заявил Абаскаль.

Матч «Балтика» — «Спартак» прошел в Калининграде и завершился победой красно-белых со счетом 2:0. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка, который состоялся при сильном снегопаде.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место, набрав 27 очков. «Балтика» располагается на 14-м месте, имея в активе 12 баллов. На первом месте идет петербургский «Зенит», имея в активе 33 очка, второе место занимает «Краснодар», набрав 32 очка, замыкает тройку сильнейших московское «Динамо», набрав 28 баллов.

Ранее стало известно, почему «Спартак» и «Балтика» не сыграли красным мячом при сильном снеге.