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Лопырева заявила, что она сделала Смолова популярным

Ведущая Лопырева: я сделала Смолова известным, и это просто факт

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Edgar Breshchanov/Global Look Press

Телеведущая и модель Виктория Лопырева в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец вспомнила о своем романе с нападающим московского «Динамо» Федором Смоловым и заявила о своем вкладе в популярность футболиста.

«Я сделала Смолова известным, и он это знает — это просто факт. Мы были классной, красивой парой, мне наша пара тоже нравилась. В 2015-м я объявила, что мы расстаемся, и решила вкладываться в себя. Раньше я вкладывалась в Федора, в нашу историю. Вообще это моя особенность, что я проваливаюсь в отношения, в партнера. Сейчас он счастливо женат, у них очень красивая пара», — заявила Лопырева.

Лопырева и Смолов познакомились в 2012 году в общей компании. Пара была вместе три года. В 2015 году модель в своих социальных сетях сделала заявление о расставании, объяснив свое решение несерьезностью футболиста. Лопырева была послом чемпионата мира — 2018.

Смолов женился на Карине Истоминой 5 июня 2023 года. Молодожены выложили в социальных сетях несколько фотографий со свадьбы. 15 ноября у пары родилась дочь.

В январе прошлого года Смолов заключил контракт с «Динамо». Он является воспитанником клуба. В 2007 году игрок впервые дебютировал за бело-голубых в чемпионате России. С 2012 по 2021 год нападающий защищал цвета сборной России, в составе которой принимал участие в домашнем чемпионате мира 2018 года.

Ранее в «Динамо» оценили влияние отцовства на Смолова.

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