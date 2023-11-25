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Футболист ЦСКА признался в любви к Месси

Футболист ЦСКА Файзуллаев: люблю Месси, но хочу быть собой

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Stephanie Lecocq/Reuters

Футболист московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев прокомментировал поражение в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) над московским «Динамо», отметив, что армейцы стараются побеждать в каждом матче, передает РИА Новости.

«Мы стараемся в каждом матче выиграть, но сегодня не получилось. Хочу выигрывать матчи. Для меня важен командный выигрыш. Я люблю Месси, но я хочу быть собой», — сказал Файзуллаев.

Встреча завершилась со счетом 2:3. На седьмой минуте матча счет открыл футболист «Динамо» Бителло. В середине первого тайма Файзуллаев сравнял счет, а перед перерывом Антон Заболотный вывел армейцев вперед. Через десять минут после перерыва Бителло забил второй мяч в ворота ЦСКА, а за 15 минут до финального свистка Константин Тюкавин установил окончательный счет матча.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» занимает третье место, набрав 28 очков. ЦСКА располагается на пятой строчке, имея в активе 25 баллов.

Ранее был назван лучший российский футболист.

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