Тренер «Спартака» назвал игру с «Балтикой» самой запоминающейся в жизни

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль после матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против калининградской «Балтики» заявил, что прошедший матч оказался для него историческим. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Сегодня могу сказать, что увидел настоящий матч в России. Если кто-то до этого момента не представлял себе что это такое, то сегодня получил возможность в этом убедиться. Я горд ребятами, они боролись на каждом участке поля. Мне перед игрой сказали, что поле отличное, но когда мы вышли на игру, мы увидели его в совсем другом виде.

Это самый запоминающийся матч в моей жизни. Даже когда он завершился, я чувствовал эту атмосферу. Я родом из города, где в августе температура +50 и горят ноги от жары. В итоге я пережил два экстремальных момента, это большой опыт от того пути. На протяжении всех ста минут игры я чувствовал болельщиков, даже когда не видел футболистов на расстоянии 25 метров», — заявил Абаскаль.

Матч «Балтика» — «Спартак» прошел в Калининграде и завершился победой красно-белых со счетом 2:0. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место, набрав 27 очков. «Балтика» располагается на 14 месте, имея в активе 12 баллов. На первом месте идет петербургский «Зенит», имея в активе 33 очка, второе место занимает «Краснодар», набрав 32 очка, замыкает тройку сильнейших московское «Динамо», набрав 28 баллов.

Ранее Александр Мостовой заявил, что матч «Балтика» — «Спартак» надо было отменить.