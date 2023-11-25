Мостовой заявил, что матч «Балтика» — «Спартак» надо было отменить

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой заявил, что матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между калининградской «Балтикой» и московским «Спартаком» надо было отменить, передает «Спорт-Экспресс».

«В начале не понял, почему мяч не красный. Его просто не разглядеть. Думал, что игру отменят. Много снега и ничего не видно. Лично я за то, чтобы матч отменили, но все решают судьи», — сказал Мостовой.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Сейчас идет второй тайм. Подопечные Гильермо Абаскаля ведут со счетом 1:0.

Перед этой игрой команда под руководством Гильермо Абаскаля имела в активе 24 очка и располагается на шестой строчке в турнирной таблице. Команда Сергея Игнашевича с 12 очками идет на 14-м месте.

В чемпионате России лидирует петербургский «Зенит», имея в активе 33 очка. На втором месте идет «Краснодар», имея в активе 32 балла. Замыкает тройку сильнейших столичное «Динамо», имея в активе 28 баллов.

В матче первого круга «Спартак» обыграл «Балтику» на своем поле со счетом 2:1. В составе победителей отличились Тео Бонгонда и Квинси Промес. За «Балтику» забил Анхело Энрикес.

Ранее матч «Балтика» — «Спартак» был прерван из-за погоды.