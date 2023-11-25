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Новичок МИР РПЛ назвал самых сложных соперников

Игрок «Балтики» Галоян заявил, что сложно играть против команд с низким блоком

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Полузащитник калининградской «Балтики» Артур Галоян в интервью «Газете.Ru» заявил, что в МИР Российской премьер-лиге (МИР РПЛ) наибольшие трудности возникают в матчах против команд, использующих очень низкую линию обороны.

По его мнению, с лидерами чемпионата играть легче за счет того, что они сами позволяют конструировать атаки и действовать активно.

«Естественно, было непросто играть против команд, использующих низкий блок. Я уже не вспомню против кого конкретно, но вы сами знаете все команды, которые играют низким блоком. С теми командами, кто играет в атаку, легче — они сами дают возможность играть», — заявил Галоян.

В 16-м туре МИР РПЛ пройдет матч «Балтика» — «Спартак». Он состоится сегодня, 25 ноября, в Калининграде на стадионе «Ростех Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию события.

Перед этой игрой команда под руководством Гильермо Абаскаля имеет в активе 24 очка и располагается на шестой строчке в турнирной таблице. Команда Сергея Игнашевича с 12 очками идет на 14-м месте.

Ранее Артур Галоян назвал скорость принятия решений главным отличием РПЛ от Первой лиги.

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