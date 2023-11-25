Легенда сборной России объяснил, в чем смысл товарищеских матчей национальной команды

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков заявил, что в товарищеских матчах сборной России есть смысл, передает Sport24.

«Конечно, смысл есть. Для наших ребят главное — играть. Надо смотреть и проверять игроков на прочность, давать шансы молодежи», — сказал Жирков.

20 ноября Россия разгромила Кубу со счетом 8:0. Игра против кубинцев стала для сборной России шестой в 2023 году. Россияне проводят только товарищеские встречи из-за отстранения от международных стартов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Россияне не принимали участие в отборочных матчах Евпро-2024, который пройдет на полях Германии.

Ранее сообщалось, что матч сборной России внесут в Книгу рекордов.