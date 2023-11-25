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Экс-тренер «Спартака» объяснил, почему напряжен из-за матча с «Балтикой»

Гладилин: результат игры с «Балтикой» может быть не в пользу «Спартака»

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин считает, что встреча красно-белых с калининградской «Балтикой» будет непростой. Об этом он заявил Vprognoze.

«Жду матча с «Балтикой» с напряженным настроением. Встреча будет непростой, а результат может оказаться не в пользу «Спартака». Качество игры москвичей пока не соответствует тому, чтобы побеждать на выезде. А калининградцы сейчас в хорошем функциональном состоянии и будут отлично мотивированы, поскольку играют дома и находятся в опасной зоне», — сказал Гладилин.

«Балтика» примет «Спартак» 25 ноября в рамках 16 тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Начало матча в 19:45 по московскому времени.

После 15 туров РПЛ «Краснодар», набрав 32 очка, продолжает удерживать лидерство в чемпионате. В минувшем туре подопечные Владимира Ивича сыграли вничью с «Зенитом» со счетом 1:1.У идущих вторыми петербуржцев на два очка меньше. «Спартак» делит с «Локомотивом» шестую строчку. У команд по 24 набранных очка. В прошлом туре команда Гильермо Абаскаля обыграла «Ростов».

Ранее экс-игрок «Спартака» заявил, что тренер ЦСКА может руководить абсолютно любой командой.

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