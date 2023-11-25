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Овечкин ударил соперника в лицо в матче НХЛ

Овечкин не смог провести силовой прием и ударил соперника в лицо

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» и «Эдмонтон Ойлерз» капитан столичных Александр Овечкин получил двухминутный штраф за удар соперника в лицо.

В конце первого периода российский нападающий попытался применить силовой прием против защитника «Эдмонтона» Венсана Деарне. Тот смог увернуться, в результате чего Овечкин врезался в заградительное стекло.

После звука сирены россиянин не хотел успокаиваться. Он повздорил с Деарне и ударил того клюшкой в лицо. Овечкин сразу извинился перед соперником, а судьи выписали ему штраф за игру высоко поднятой клюшкой.

Идет второй период, «Кэпиталз» разгромно уступает со счетом 0:4.

В текущем сезоне Овечкин провел в НХЛ 17 матчей, отметившись пятью заброшенными шайбами и семью результативными передачами. Отставание россиянина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб, составляет теперь 67 шайб. Российский нападающий не может поразить ворота соперника на протяжении двух последних игр.

Ранее сообщалось, что Панарин не смог забить в третьем матче подряд в НХЛ.

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