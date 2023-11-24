Зарема Салихова ответила на скандальную фразу Медведева в адрес «Спартака»

Зарема Салихова, жена экс-владельца футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна, прокомментировала скандальное высказывание председателя совета директоров Александра Медведева в адрес красно-белых. Слова Салиховой передает Metaratings.ru.

23 ноября СКА победил «Спартак» (3:2) в Санкт-Петербурге в матче регулярного чемпионата КХЛ. После игры главный тренер футбольного «Зенита» Сергей Семак и Александр Медведев пришли в раздевалку петербургской команды. На видео попал момент, как Медведев кричит: «Рыбный день, страна без мяса».

«В спортивном мировоззрении Медведева вся страна должна сидеть на сельдерее, бобах и пальмовом масле, запивая кашасой. Это будут раздавать на трибунах «Зенит Арены» вместо бесплатных хот-догов?» — сказала Зарема.

В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» занимает первое место, набрав 49 очков. СКА располагается на пятой строчке, имея в активе 40 баллов.

В следующем матче красно-белые сыграют на выезде с магнитогорским «Металлургом». Подопечные Романа Ротенберга встретятся на своем льду с нижегородским «Торпедо».

Ранее тренер Владимир Плющев заявил, что КХЛ вызовет Медведева на комиссию после слов о «Спартаке».