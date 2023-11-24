Масалитин об игре Головина и Кузяева против Кубы: два игрока завели всю команду

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что сборной России не хватает опыта игроков, выступающих в зарубежных чемпионатах. В комментарии «Газете.Ru» по итогам товарищеского матча между сборными России и Кубы он выделил играющих во Франции Александра Головина и Далера Кузяева, пояснив, что они заряжают партнеров и делятся с ними своими знаниями.

«Вот приехал в сборную Головин, который сейчас на очень хорошем счету в «Монако» и во Франции. Под стать ему — Кузяев. И два игрока завели всю сборную! И Обляков начал играть, и Чалов, и Сильянов, который не играет в «Локомотиве», и Волков, который не играет в «Краснодаре» — они задвигались! Им понравилось играть в этот футбол. А если бы было четыре-пять сильных игроков — тот же Алексей Миранчук или Захарян — они бы тоже сейчас добавили энергию, скорость, которой нам, к сожалению, не хватает. Для того и делается этот сбор — чтобы приезжали эти игроки и передавали свой опыт», — констатировал Масалитин.

Матч между сборными России и Кубы состоялся 20 ноября и завершился победой российской команды со счетом 8:0. Забитыми мячами отметились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой. Впервые в истории российской сборной восемь мячей в одной игре забили восемь разных игроков. Предыдущее достижение было установлено в 1978 году, когда сборная СССР разгромила Финляндию 10:2 — тогда в составе советской команды отличилось семеро разных футболистов. Этот рекорд был повторен в 1995 году, когда Россия победила Сан-Марино 7:0.

Ранее Масалитин призвал возродить вторую сборную России.