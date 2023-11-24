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Экс-тренер сборной России объяснил значимость дерби ЦСКА — «Динамо»

Тренер Игнатьев заявил, что дерби ЦСКА — «Динамо» стоит особняком в РПЛ

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделилися ожиданиями от дерби ЦСКА – «Динамо» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В беседе с «Газетой.Ru» он воздержался от прогноза, заметив, что эта игра будет важна для обеих команд и их болельщиков.

«Две команды, которые находятся в лидирующей группе нашего чемпионата. Две команды, которые разыграют дерби, будет много воспоминаний, много разговоров о том, что предшествовало этой игре, как это противостояние выглядело на протяжение долгой исторической фазы в советском и российском футболе. Это будет касаться и участников данной игры. Вероятно, игроки, которые выйдут в основном составе, да и запасные, не будут думать об этом. Перед ними будет самое главное — соперник.

Обе команды будут стремиться добиться победы, потому что за результатом этой игры стоит многое. Помимо борьбы за три очка и движения по турнирной таблице, есть еще и взаимоотношения болельщиков, которые стремятся в этих играх добиться преимущества. Они могут понять плохой результат с командами ниже уровнем. А когда речь о матчах вроде «Спартак» — «Динамо», ЦСКА — «Динамо», «Спартак» — «Зенит», эти игры стоят особняком. Они очень важны для тренеров, игроков и болельщиков. На эти матчи футболистов настраивать нет никакого резона — наоборот, надо сделать все возможное, чтобы снять напряжение, и дать возможность игрокам показать все, что есть у них за футбольной душой», — сказал Игнатьев.

После 15 туров «Динамо» и ЦСКА набрали по 25 очков и занимают третье и пятое места соответственно. Матч между этими командами состоится в субботу, 25 ноября, и начнется в 17:30 по московскому времени. Соперников рассудит Сергей Карасев.

Ранее ветеран ЦСКА заявил, что нужно возродить вторую сборную России.

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