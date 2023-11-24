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Ветеран ЦСКА считает, что нужно возродить вторую сборную России

Экс-игрок ЦСКА Масалитин призвал возродить вторую сборную России

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ФК «Салют Белгород»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что считает нужным возродить вторую сборную России. В комментарии «Газете.Ru» специалист выразил мнение, что это позволит большему количеству российских футболистов получать практику международных игр, пусть и на товарищеском уровне.

«Когда ты приглашаешься в сборную, все-таки твои заслуги, твое умение и мастерство замечено тренерами национальной команды. И вызов в сборную — это определенный этап в развитии футболиста. При этом он должен, конечно, обладать определенным мастерством, а не вызываться на перспективу при том, что непонятно, когда он сможет сыграть. Поэтому, может быть, и вторую сборную надо организовать и отправить куда-то в тур, чтобы они играли и набирались опыта, а не сидели полтора месяца где-то в отпуске.

Не надо ничего стесняться. Играем с Кубой – играем, можно и туда поехать, у них тоже будет ажиотаж по этому поводу, всплеск футбола. Соглашается с нами играть Иран, Китай, Индия — надо играть, не нужно отказываться. Чем больше будет матчей, тем сыграннее будет наша команда. Лишний раз собрались, провели тренировочные сборы, сыграли — и после таких матчей хочется еще играть, это большой толчок для нашего футбола», — считает Масалитин.

20 ноября сборная России в товарищеском матче разгромила Кубу 8:0. Забитыми мячами отметились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой. Впервые в истории российской сборной восемь мячей в одной игре забили восемь разных игроков. Предыдущее достижение было установлено в 1978 году, когда сборная СССР разгромила Финляндию 10:2 — тогда в составе советской команды отличилось семеро разных футболистов. Этот рекорд был повторен в 1995 году, когда Россия победила Сан-Марино 7:0.

Ранее экс-тренер сборной России похвалил авторов голов в матче с Кубой.

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