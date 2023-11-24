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В КХЛ раскритиковали слова Медведева в адрес «Спартака»

Каменский назвал комментарий Медведева о «Спартаке» «не очень хорошим поступком»

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Вице-президент по развитию Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский в комментарии Legalbet поделился мнением о словах председателя совета директоров петербургского СКА Александра Медведева в адрес московского «Спартака».

«У нас есть дисциплинарный комитет. Если они откликнутся на это. Не знаю, надо правовое смотреть. А так — поступок не очень хороший. Честно, не знаю, может ли этот эпизод рассматриваться КДК, потому что это не в моей компетенции. Это надо узнавать у лиги. Не могу это комментировать», — заявил Каменский.

23 ноября СКА победил «Спартак» (3:2) в Санкт-Петербурге в матче регулярного чемпионата КХЛ. После игры главный тренер футбольного «Зенита» Сергей Семак и Александр Медведев пришли в раздевалку петербургской команды. На видео попал момент, как Медведев кричит: «Рыбный день, страна без мяса».

В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» занимает первое место, набрав 49 очков. СКА располагается на пятой строчке, имея в активе 40 баллов.

В следующем матче красно-белые сыграют на выезде с магнитогорским «Металлургом». Подопечные Романа Ротенберга встретятся на своем льду с нижегородским «Торпедо».

Ранее Медведев заявил, что не оскорблял «Спартак».

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