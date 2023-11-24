Винер сравнила гимнастические залы в США с овощными базами

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер сравнила условия для тренировок спортсменов в России и США. Своим мнением она поделилась на открытии Дворца гимнастики Ирины Винер в Новой Москве. Ее слова приводит ТАСС.

По словам президента ВФХГ, американцы сильно уступают в этом аспекте. «Если бы вы видели их залы страшные. У меня одна девочка очень известная хотела посмотреть, как в Америке. Мы приехали и ужаснулись. У них условия ужасные, я видела их зал, у нас такой называется овощной базой», — заявила Винер.

В ноябре Международная федерация гимнастики (FIG) опубликовала критерии, согласно которым будет проводиться допуск российских спортсменов на международные старты с 1 января 2024 года.

Российские атлеты, которые желают принять участие в соревнованиях под эгидой FIG, должны будут направить платную заявку в организацию, которая в течение 30 дней примет решение об их допуске или недопуске.

Помимо этого, гимнасты и гимнастки не должны числиться в силовых структурах России, а также быть замечены в публичной поддержке боевых действий. В случае допуска россиянам будет запрещено демонстрировать какие-либо национальные атрибуты.

Ранее гимнастку исключили из сборной Украины после слов о ненависти к Польше.