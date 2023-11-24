Названы две причины неудачной игры «Спартака» в гостях

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко предположил, с чем связана плохая игра красно-белых в матчах на выезде. Своим мнением он поделился с «Чемпионатом».

«Во-первых, все перестают бояться «Спартак». Выступления красно-белых сопровождаются постоянными слухами об увольнении и внутренними трясками — это придает соперникам уверенности, особенно дома. В гостях судьи не так подсвистывают «Спартаку», как в домашних матчах. Мне кажется, что в этом кроются основные причины того, что «Спартак» недобирает очки в гостях», — заявил Червиченко.

В шести выездных встречах нынешнего розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) спартаковцы победили всего один раз.

25 ноября «Спартак» в гостях сыграет с калининградской «Балтикой» в рамках 16-го тура чемпионата России. Стартовый свисток для команд прозвучит в 19.45 по московскому времени.

После 15 туров РПЛ красно-белые набрали 24 очка и занимают шестое место в турнирной таблице. Калининградский клуб с 12 баллами расположился на 14-й строчке.

Ранее был назван клуб РПЛ с лучшими болельщиками.