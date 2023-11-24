Олимпийский чемпион хочет, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки

Олимпийский чемпион в составе сборной России Дарюс Каспарайтис заявил, что не знает, когда форвард «Вашингтона» Александр Овечкин наберет 1500 очков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает «Чемпионат».

«Я не знаю, когда Ови наберет 1500 очков. Я больше хочу, чтобы Саша догнал Уэйна Гретцки», — сказал Каспарайтис.

38-летний россиянин набрал за карьеру 1497 (827+670) очков в 1363 играх в НХЛ.

В текущем сезоне Овечкин провел в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) 15 матчей, отметившись пятью заброшенными шайбами и семью результативными передачами. Отставание россиянина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб, составляет теперь 67 шайб.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает пятое место, набрав 22 очка. В следующем матче «Вашингтон» примет на своей площадке «Эдмонтон Ойлерз».

Ранее Овечкин не отличился результативными действиями в матче с «Баффало».