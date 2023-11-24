Гендиректор «Спартака» ответил на вопрос о возможном паспорте России Промеса

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев заявил ответил на вопрос о том, будет ли футболист клуба Квинси Промес получать российский паспорт, передает «Спорт-Экспресс».

«Ничего нового про Квинси не скажу. Его паспорт — личный вопрос. Если мы даже где-то в чем-то помогаем, то делаем это частно, не публично», — сказал Малышев.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Промес провел за «Спартак» 14 матчей, забив четыре мяча.

В июне Королевский суд Нидерландов вынес в Амстердаме приговор в отношении Промеса. 31-летний нападающий получил полтора года реального тюремного заключения за нападение с ножом на своего двоюродного брата во время семейной вечеринки несколько лет назад.

В чемпионате России «Спартак» идет на шестом месте, набрав 24 очка. Первое место занимает «Краснодар», имея в активе 32 очка, второе место занимает петербургский «Зенит» (30), замыкает тройку сильнейших московское «Динамо» (25).

Ранее был назван провальный трансфер «Спартака» в 2023 году.