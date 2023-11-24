В «Спартаке» не исключили вероятность матча с клубом, входящим в УЕФА

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев не исключил проведения ответного товарищеского матча с азербайджанским «Нефтчи», передает «Спорт-Экспресс».

«Дата матча не определена. Как только она появится, мы сразу же вам сообщим. Мы с «Нефтчи» в отличных отношениях. Но сейчас это не самая приоритетная задача», — сказал Малышев.

«Спартак» встречался с «Нефтчи» 18 июля 2023 года. Красно-белые победили со счетом 2:0.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

В чемпионате России «Спартак» идет на шестом месте, набрав 24 очка. Первое место занимает «Краснодар», имея в активе 32 очка, второе место занимает петербургский «Зенит» (30), замыкает тройку сильнейших московское «Динамо» (25).

Ранее две сборные согласились сыграть с Россией в 2024 году.