Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Капитану «Спартака» Джикии предрекли уход из клуба после текущего сезона

Экс-футболист Деменко считает, что Джикия покинет «Спартак»

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко заявил, что капитан клуба Георгий Джикия покинет команду после текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Евро-Футбол.Ру».

«Есть ощущение, что совместная история Джикии и «Спартака» закончится на этом сезоне. Понятно, что руководство лишний раз ничего говорить не будет. Если бы хотели продлить контракт, то уже бы давно продлили», — сказал Деменко.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство страны и Кубок России. В текущем сезоне защитник провел в РПЛ всего шесть матчей из 15 возможных.

В чемпионате России «Спартак» идет на шестом месте, набрав 24 очка.

Ранее Джикия поделился впечатлениями от посещения хоккея.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий