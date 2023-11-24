Капитану «Спартака» Джикии предрекли уход из клуба после текущего сезона

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко заявил, что капитан клуба Георгий Джикия покинет команду после текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Евро-Футбол.Ру».

«Есть ощущение, что совместная история Джикии и «Спартака» закончится на этом сезоне. Понятно, что руководство лишний раз ничего говорить не будет. Если бы хотели продлить контракт, то уже бы давно продлили», — сказал Деменко.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство страны и Кубок России. В текущем сезоне защитник провел в РПЛ всего шесть матчей из 15 возможных.

В чемпионате России «Спартак» идет на шестом месте, набрав 24 очка.

Ранее Джикия поделился впечатлениями от посещения хоккея.